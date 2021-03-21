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لبنان
جنبلاط لعون: ما بعرف ليش الحريري معنّد
Lebanon 24
21-03-2021
|
06:55
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كتبت جويل بو يونس في "الديار": كشفت مصادر مطلعة على جو اللقاء في قصر بعبدا ان جنبلاط توجه لعون بالقول: خلينا نشد على بعضنا لبنانيا لانو ما بقا عنا حدا بالخارح». وتابع: «لا ادري لم الحريري «معنّد» على الـ ١٨ وتطرق جنبلاط للارقام، فقال: يمكن حل المشكلة برفع العدد لـ ٢٠ او حتى ٢٤».
كذلك ابدى جنبلاط بحسب المصادر، رغبة باستمرار التواصل مع الرئيس عون واكد له ان هذا التواصل يهمه ان يشمل التيار الوطني الحر ووضع هذا الامر بعهدة رئيس الجمهورية.
صحيح ان جنبلاط اكد انه لا يتوسط لاحد لكن معلومات الديار تفيد بان زعيم المختارة اخذ على عاتقه لعب دور الاطفائي، في محاولة منه لاحداث خرق ما، وهو لهذه الغاية قد يزور، بحسب مصادر اشتراكية، بالساعات المقبلة الرئيس المكلف سعد الحريري مرة جديدة في بيت الوسط، علما ان مصادر اخرى تكشف ان رئيس الجمهورية سأله في لقاء امس: هل ستزور الحريري؟ فقال له: «لا سبق وفعلت ودوري انتهى هنا».
وفي هذا السياق كشفت مصادر اشتراكية للديار بان جنبلاط على تواصل مع الفرنسيين وهو تواصل مع المسؤول باتريك دوريل حيث كان تشديد على ضرورة تشكيل حكومة سريعا وكان لافتا ما كشفه من ان حصول لقاء بين الحريري وباسيل كان مطلبا فرنسيا وتحديدا من دوريل، وكذلك في اتصاله مع المسؤول الروسي ميخائيل بوغدانوف حرص الاخير على ان «الامور لا يمكن ان تترك هكذا في لبنان».
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