لبنان

مَنْ سرّب صور المسلحين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2021 | 08:30
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طرح مرجع سياسي لبناني اسئلة عن  سبب تسريب صور عدد  من الشباب اللبنانيين المسلحين والذين قيل انهم ينتمون الى احد الاحزاب المسيحية، ولماذا في هذا التوقيت بالذات، عقب حديث الامين العام لـ"حزب الله" عن وجود اطراف ترغب بإشعال حرب اهلية في لبنان.
وسأل المرجع: "هل الجهة التي سربت كل هذه الصور دفعة واحدة، ارادت تصويب مقاصد حديث نصرالله؟". 
 

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