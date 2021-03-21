تفاوتت الاراء والترجيحات في النقاشات السياسية والاعلامية آخر الليل حيال ما يمكن ان يسفر عنه اجتماع القصر الجمهوري غدا بين الرئيسين عون والحريري، استنادا الى مواقف الطرفين.

ففي حين لا تزال أوساط الرئيس المكلّف تؤكّد إصراره على التشكيلة التي سبق وأن قدّمها للرئيس عون منذ كانون الأول الفائت، أي تشكيلة الـ 18 وزيراً من الإختصاصيين المستقلّين غير الحزبيين، وتمسّكه بعدم عودة أي من الوجوه السياسية السابقة الى حكومته الجديدة، لا سيما رئيس «التيّار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، قال مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" ان هناك اتصالات وتحركات ناشطة ومنها ما يقوم به اللواء ابراهيم ولا ندري ماذا ستسفر عنه هذه الجهود. الشغل ماشي ولا شيء محسوما حتى الآن".

فهل حان وقت تظهير الحكومة ام ان الازمة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات؟

مصدر مطلع قال: "دوّخوني وما عم اقدر حلل شو بدن. خلينا ننتظر عرقوبة اخواننا المصريين "يا خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش".