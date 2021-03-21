لبنان

صرنا بغير مطرح عالآخر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2021 | 08:45
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قالت مصادر سياسية في حديث عن مرحلة ما بعد كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله إن المشكلة أصبحت في مكان آخر وأبعد، لا سيما مع طرح مسألة سد ثغرات النظام وتعديل الدستور واعادة إعادة تكوين السلطة.
 
فموقف نصرالله نقل النقاش من مكان إلى آخر، وأعاد إلى الضوء نقطة المؤتمر التأسيسي من خلال طرح تعديل الدستور كما طلب سابقاً رئيس الجمهورية ميشال عون او رئيس التيار الوطني الحر، لتحديد مهل للإستشارات النيابية ومهلة التكليف التي يجب وضعها أمام الرئيس المكلف لعدم السماح له دستورياً بالاحتفاظ بالتكليف في جيبه الى ما شاء الله.

لبنان

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