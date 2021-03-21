لبنان

الرئيس ميقاتي: ربيع الأم مهما قست الايام له حضور دائم في حياتنا

Lebanon 24
21-03-2021 | 08:56
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هنأ الرئيس نجيب ميقاتي الام في عيدها.
وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الربيع أشهر قليلة تحمل بشارة الامل وتجدد الحياة، وربيع الام، مهما قست الايام واشتد القلق على الحاضر والمستقبل، له حضور دائم في حياتنا ويمثل الفرح والقوة والسند.
‏تحية لكل الامهات في عيدهن، ورحم الله امي وأسكنها فسيح جنّاته". 
 
 
وارفق المعايدة باغنية "ست الحبايب لمحمد عبد الوهاب". 
 
 
 
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