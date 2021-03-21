الرئيس ميقاتي: ربيع الأم مهما قست الايام له حضور دائم في حياتنا

فصل الربيع أشهر قليلة تحمل بشارة الامل وتجدد الحياة، وربيع الام ،مهما قست الايام واشتد القلق على الحاضر والمستقبل، له حضور دائم في حياتنا ويمثل الفرح والقوة والسند.
تحية لكل الامهات في عيدهن، ورحم الله امي وأسكنها فسيح جنّاته.#عيد_الام
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) March 21, 2021
فصل الربيع أشهر قليلة تحمل بشارة الامل وتجدد الحياة، وربيع الام ،مهما قست الايام واشتد القلق على الحاضر والمستقبل، له حضور دائم في حياتنا ويمثل الفرح والقوة والسند.
تحية لكل الامهات في عيدهن، ورحم الله امي وأسكنها فسيح جنّاته.#عيد_الام