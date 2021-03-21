الرئيس ميقاتي: ربيع الأم مهما قست الايام له حضور دائم في حياتنا

وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الربيع أشهر قليلة تحمل بشارة الامل وتجدد الحياة، وربيع الام، مهما قست الايام واشتد القلق على الحاضر والمستقبل، له حضور دائم في حياتنا ويمثل الفرح والقوة والسند.‏تحية لكل الامهات في عيدهن، ورحم الله امي وأسكنها فسيح جنّاته".