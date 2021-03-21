لبنان

ستريدا جعجع شكرت لشباب قضاء بشري جهودهم: نموذج الجمهورية القوية

Lebanon 24
21-03-2021 | 08:59
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غردت النائبة ستريدا جعجع على حسابها الخاص عبر "تويتر": "نموذج الجمهورية القوية... ألف شكر للشابات والشباب على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الأسبوع المنصرم بغية تسجيل أهلنا من بلدات القضاء كافة للحصول على لقاحات كورونا المقدمة من قبل مؤسسة جبل الأرز، حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن 1234".

وأرفقت التغريدة بجدول لأرقام المسجلين وصور لفريق العمل في مكتب نواب القضاء في مدينة بشري الذي يعمل على تسجيل أسماء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا.
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