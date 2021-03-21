قطع طرقات وشغب في طرابلس ليلاً

اقدم عدد من الشبان مساء أمس السبت على قطع عدد من الطرقات الداخلية من بولفار طرابلس باتجاه منطقة محرّم والخناق وباب الرمل وذلك بالحجارة ورمي مستوعبات النفايات، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد كان واضحاً ان الشبان المذكورين لا تتعدى اعمارهم الـ15 سنة، في حين حاولوا القيام بأعمال شغب بسيطة من رمي مستوعبات نفايات ورمي الحجارة في منتصف الطريق بالاضافة لضرب السيارات بأيديهم اثناء قطع الطرقات الداخلية.وقام عدد من المواطنين باعتراضهم في احد الشوارع لمنعهم من ضرب السيارات، حيث اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار في الهواء لتفريقهم اثناء محاولة افتعال الشغب.وقد فرّ من بعدها الشبان الى جهة مجهولة واعيد فتح الطرقات.