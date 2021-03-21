لبنان بمرتبة متأخرة جداً.. إليكم ترتيب أكثر الدول سعادة

ويعمل المؤشر على تصنيف 149 دولة حول العالم بناء على عوامل أهمها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.ويعتمد الباحثون على استطلاعات رأي تطلب من المشاركين فيها بالإجابة على مقياس تدريجي من 1 إلى 10 بشأن مدى الدعم الاجتماعي الذي يشعرون به في حالة وقوع مشكلة ما، وحريتهم باتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم الخاصة، وشعورهم بمدى تفشي الفساد في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى مدى كرمهم.وحال وباء كورونا دون إتمام الاستطلاع على أوسع نطاق ممكن، وانحصرت نسخة هذا العام من التقرير بمجموعة دول لا يتعدى عددها 95 دولة.ووفقا للمؤشر الجديد، تراجعت الإمارات لتصبح في المرتبة 27 عالميا، والثانية عربيا، بعد أن كانت هي الأولى عربيا في 2020.وكانت المرتبة الثالثة عربيا من نصيب البحرين، التي ظهرت في الترتيب 35 على مستوى العالم.وحل المغرب في الترتيب الرابع على مستوى الدول العربية، بينما احتل المرتبة 80 عالميا.وتبع العراق المغرب ليكون خامس أكثر الدول العربية سعادة وفقا للمؤشر، محققا الترتيب 81 عالميا.وظهرت تونس في المرتبة السادسة عربيا، و82 عالميا.أما مصر، فقد احتلت المرتبة السابعة عربيا، و87 عالميا.وحل الأردن في المرتبة الثامنة عربيا، و93 عالميا.وتم نشر التقرير بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للسعادة، والذي يصادف تاريخ 20 آذار من كل عام، تأكيدا على أهمية السعادة في حياة الشعوب.وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.ووفقا للتقرير فإن أسعد 20 دولة في العالم هي على التوالي: فنلندا - آيسلندا - الدنمارك - سويسرا - هولندا - السويد - ألمانيا - النرويج - نيوزيلندا - النمسا - "إسرائيل" - أستراليا - أيرلندا - الولايات المتحدة - كندا - التشيك - بلجيكا - المملكة المتحدة - تايوان - فرنسا.