لبنان

فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2021 | 09:54
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كشفت المعلومات تفاصيل تتعلق بظروف ومضمون البيان الصادر عن القصر الجمهوري يوم الجمعة الفائت "بشأن قرار المصرف المركزي اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية"، كما جاء في البيان.
وافادت المعلومات "ان الطريقة التي اعتمدها القصر للاعلان عن اجتماع حصل بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي بهذا الصدد، من خلال نقل مباشر لبيان مفصل عن الاجتماع على كل وسائل الاعلام، اوحت وكأن سلامة زار القصر للتو وعقد الاجتماع ليصدر عنه هذا القرار ، في حين ان الصحيح ان قرداحي كان زار حاكم المصرف المركزي وتشاور معه في الموضوع، وابلغه سلامة باقتراح انشاء المنصة على ان يتشاور في صدده مع المجلس المركزي لمصرف لبنان لاتخاذ القرار. كما طلب سلامة الا يتسرّب اي امر عن الاقتراح قبل التشاور مع المجلس واتخاذ القرار بشأنه، ليفاجأ بعد بعض الوقت بنقل مباشر من القصر يخالف ما تم الاتفاق عليه.
وقال مصدر متابع تعليقا "فضيحة جديدة تهز هيبة الرئاسة، وتسرع في غير مكانه للايحاء للناس بالانجازات والعمل".

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