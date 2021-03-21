لبنان

النقيب المراد عن الأم في عيدها: أقوى قوانين الطبيعة قوة

Lebanon 24
21-03-2021 | 10:34
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توجه نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد بأسمى عبارات التهنئة للأمهات في عيدهن قائلاً: "قد يصعب ان نجد لغةً من لغات العالم تُعبّر عن أسمى معاني الحب والوفاء والصدق والتقدير للأم، فالأم نجمةٌ ساطعةٌ تُنير درب الأبناء، تعيش اوقاتهم في الحزن والفرح، في الفشل والنجاح، هي المكان الآمن لإيداع الأسرار والمخاوف والأحزان، هي أقوى قوانين الطبيعة قوة، ومكانتها تتقدّم عمّا سواها من مقامات، وماخُصّت به من تكريمٍ، الأم هي الملاذ الآمن والرضى المستدام والحب الصادق المُضاف الى اللهفة والحنان والقلق، فهي رمزٌ لمعاني التضحية دون مقابلٍ...

في هذه المناسبة العظيمة بعظمة الأم، أتوجه لجميع الأمهات عامةً والأمهات الزميلات خاصةً، بتحية تقديرٍ لعظمة تضحياتهن، وأقف وقفة إنحناءٍ وافتخارٍ لعظمة مكانتهن، ختاماً لم ولن أنساكِ ياأمي، رحمك الله ياأغلى إنسانة في حياتي..". 
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