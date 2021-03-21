لبنان

الراعي: لتشكيل حكومة اختصاصيين وكفى شروطا تعجيزية

Lebanon 24
21-03-2021 | 11:03
A-
A+
Doc-P-805269-637519217355341722.jpg
Doc-P-805269-637519217355341722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأمهات في عيدهن، قائلاً: "نهنئ كل أم بعيدها ونتمنى لهن السعادة والعمر الطويل وتقديس ذواتهن من خلال ممارستهن واجبات الأمومة".

وأضاف في عظة ألقاها خلال ترأسه قداس الأحد في بكركي "فيما يتفاقم عدد الفقراء في لبنان، المحرومين لقمة العيش وقد فاقوا المليون بالاضافة إلى مئات الآلاف الذين هم تحت خط الفقر والشعب المهدد بالمجاعة أجدد الدعوة للتضامن الانساني من قبل الدول العربية والغربية الصديقة كي يساعدوا ماديا وانسانيا للشعب اللبناني الذي هو ضحية الطبقة السياسية الحاكمة".

وتوجه إلى هذه الدول بالقول: "ليس الشعب خصمكم بل صديقكم، ولبنان قدم الكثير للعرب وللعالم فلا يجوز ان تقاصصوه وتقاطعوه وتربطوا مساعدة الشعب بمصير الحكومة أو الرئاسة أو السلاح غير الشرعي أو أي قضية أخرى. افصلوا السياسة عن الانانية، فإن الإنكفاء السياسي لا يبرر الإحجام عن تقديم المساعدات الضرورية للانسان".

وسأل: "ماذا يستفيد أصدقاء لبنان، من سقوط لبنان؟".

وأشار الراعي إلى انه "كم نتمنى ان المسؤولين السياسيين المؤتمين على وطننا وشعبنا يلتمسون من الله نور البصيرة الداخلية لينظروا إلى أية حالة من البؤس أوصلوا شعبنا بفسادهم ومصالحهم الشخصية وتقاسمهم المال العام وتعطيلهم عمل القضاء وأجهزة الرقابة وتسييسها وإلى اي انهيار وتفكك أوصلوا الدولة من خلال سوء ادارتهم"، مؤكدا انه "نشجع المساعي على خط تأليف الحكومة ونأمل أن يسفر اللقاء غدا بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن نتيجة فتؤلف بعد طول انتظار حكومة انقاذ تضم اختصاصيين ومستقلين، حكومة مواجهة للوضع المالي والنقدي والمعيشي، تجري الاصلاحات وتعزز الاقتصاد الليبرالي الحر وتصحح الثغرات في صالاحيات الوزراء فلا يتقاعسون عن تنفيذ القانون".

وشدد على انه "ننتظر حكومة مبادئ وطنية لا مساومات سياسية وترضيات ونأمل من الرئيسين غدا ان يخيبا أمل المراهنين على فشلهما فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين ويقيما حائطا فاصلا بين مصلحة لبنان ومصالح الجماعة السياسية ومصالح الدول". وقال: "كفى شروطا تعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة".

ورأى الراعي ان "تأليف الحكومة لا يتسغرق أكثر من 24 ساعة لكن إذا كان البعض يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهروية وتغيير النظام والسيطرة على السلطة فإنها ستزيد الشرخ بين الشعب والسلطة وستؤدي إلى الفوضى التي لن ترحم أحدا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-03-21
15:00 | 2021-03-21
14:26 | 2021-03-21
14:15 | 2021-03-21
14:15 | 2021-03-21
14:05 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website