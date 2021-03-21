في الميناء.. إشكال ثم إطلاق نار

وقع اشكال فردي ليل امس بين عدد من الاشخاص في مدينة الميناء - شارع مونو ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار من مسدس حربي.

وفي التفاصيل أنّه لم يتم تسجيل إصابات، في حين أنّ مطلق النار فرّ الى جهه مجهولة.

وعُرف لاحقاً أنّ الإشكال وقع على خلفية استفزازات.



