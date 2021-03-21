لبنان

في الميناء.. إشكال ثم إطلاق نار

Lebanon 24
21-03-2021 | 11:09
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وقع اشكال فردي ليل امس بين عدد من الاشخاص في مدينة الميناء - شارع مونو ليتطور لاحقاً الى اطلاق نار من مسدس حربي.
 
وفي التفاصيل أنّه لم يتم تسجيل إصابات، في حين أنّ مطلق النار فرّ الى جهه مجهولة. 
 
وعُرف لاحقاً أنّ الإشكال وقع على خلفية استفزازات. 

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اطلاق نار

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