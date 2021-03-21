إشكال في التبانة.. انتهى بطعنة في وجهه

سجل اشكال فردي في التبانة في شارع سوريا على خلفيات استفزازية.

وفي التفاصيل أنّ الإشكال حصل بين "ع.ع" و "ا.م" و"م.ز" ليتطور الى تضارب وينتهي بإصابة "م.ز" بطعنة سكين في وجهه.

وعلى الاثر، تم نقل المصاب المستشفى للعلاج، في حين فرّ المتسببون بالاشكال الى جهه مجهولة.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والقوى الامنية الى المكان، وأفيد أنّ العمل جارٍ على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.



وفي حديث مع "لبنان 24"، افادت مصادر ان اجواء من التوتر سادت المنطقة ليتدخل على اثرها الاهالي حيث عملوا على تهدئة النفوس.