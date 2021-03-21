لبنان يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا.. ترقبوا الأمطار يوم غد الإثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الاجواء. تتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية وتكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح.

وجاء في النشرة الآتي: طقس مستقر ودافئ نسبيا على الحوض الشرقي حتى نهاية الاسبوع، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا ليتحول إلى طقس متقلب وماطر بدءا من يوم الإثنين. معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.



اليوم الأحد قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الاجواء.

الإثنين: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور غبار في الاجواء. تتساقط أمطار متفرقة تكون موحلة في بدايتها وتشتد أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية و تكون مترافقة مع برق ورعد واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 70كلم/س، ومن المتوقع أن تصل الى 90كلم/س في المناطق الشمالية، كما نحذر من تطاير لوحات الاعلان على الطرق.