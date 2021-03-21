لبنان

قيومجيان: أمهات 4 آب وحدهن يشرفن اسم لبنان

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:25
A-
A+
Doc-P-805283-637519263932812516.jpg
Doc-P-805283-637519263932812516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر": "العيد السنة لأم لقمان، لأم كل شهيد، ولأمهات 4 آب. وحدهن يشرفن اسم لبنان.
عيد الأم. أمي كل الحب الك".
مواضيع ذات صلة
قاسم: لا علم لنا باغتيال لقمان سليم ولا نملك معلومات عن المنفّذ وسبب الاغتيال
lebanon 24
21/03/2021 15:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين: العدالة لقضية لقمان سليم لا تستقيم إلا بتحقيق العدالة لشهداء المرفأ
lebanon 24
21/03/2021 15:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لقمان سليم: اين دفن وماذا كتب في وصيته عن هاتفه؟
lebanon 24
21/03/2021 15:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي آخر معطيات قضية اغتيال لقمان سليم؟
lebanon 24
21/03/2021 15:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24

ريشار قيومجيان

لقمان سليم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-03-21
15:00 | 2021-03-21
14:26 | 2021-03-21
14:15 | 2021-03-21
14:15 | 2021-03-21
14:05 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website