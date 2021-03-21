قيومجيان: أمهات 4 آب وحدهن يشرفن اسم لبنان

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر": "العيد السنة لأم لقمان، لأم كل شهيد، ولأمهات 4 آب. وحدهن يشرفن اسم لبنان.

عيد الأم. أمي كل الحب الك".