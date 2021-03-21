لبنان

في الميناء... سلب بقوة السلاح

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:27
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تعرض المواطن "ا.م:" لعملية سلب بقوة السلاح في منطقة الميناء، وقد تم سلب سيارته ومحفظته بعد ان تم تهديده بمسدس حربي في وضح النهار من قبل مجهول.


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سلب

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