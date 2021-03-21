لبنان

معوض في عيد الأم: معك رح نرجع نبني لبنان

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:40
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غرد النائب المستقيل ميشال معوض لمناسبة عيد الام، عبر "تويتر": "لأنك بتضلي تعطي الحياة ولو من قلب الدمار... معك رح نرجع نبني لبنان".
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21/03/2021 15:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال معوض

عيد الام

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