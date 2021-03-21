لبنان

شاحنة تشكل خطرا (صورة)

Lebanon 24
21-03-2021 | 13:10
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شوهدت شاحنة تنقل سيارات على طريق "بيت ايوب" في عكار، واللافت ان الشاحنة لم تتخذ اي اجراءات سلامية، مما يشكل خطرا على المارة.
 
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شاحنة

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