تلفزيون لبنان يعود الى الواجهة من باب الاحتجاجات (صور)

ضمن اطار المسيرة التي انطلقت من امام منزل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والتي حملت عنوان "قطار الثورة"، تجمع عدد من المتظاهرين امام مبنى تلفزيون لبنان في تلة الخياط، لتسليم "بيان خطة الانقاذ" الى الاعلام.