مسيرة احتجاجية للحزب الشيوعي في حلبا

انطلقت، بدعوة من الحزب الشيوعي في عكار، مسيرة جالت شوارع مدينة حلبا، احتجاجا على تردي الأوضاع وارتفاع سعر صرف الدولار وتلكؤ المسؤولين عن إيجاد الحلول، وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش وقوى الأمن الداخلي، بمشاركة مناصري الحزب ووفود من "لقاء التغيير" و "حزب 10452" وبلدات ببنين وعكار العتيقة ورحبة وعندقت.وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية وأعلام الحزب واللافتات، ورددوا الأغاني الثورية الوطنية، قبل أن يعودوا الى ساحة حلبا.وكانت كلمة لحسان منصور باسم الحزب الشيوعي في عكار قال فيها: "ها نحن وصلنا الى القعر وأبعد، بفضلكم أنتم يا من حكمتم البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، لا بل منذ إعلان دولة لبنان الكبير. بفضلكم أنتم ورعاتكم الدوليين والاقليميين، ها نحن نعيش خطر انهيار البلاد وتفككها والفقر والعوز والخوف على مستقبلنا... نحن نغرق ونتلاشى وننقرض، وأنتم تتصارعون على الحصص واقتسام موارد الدولة وتستجدون الخارج عله يلقي لكم حبل النجاة، أما نحن في انتفاضة 17 تشرين فلن نتعايش معكم..."وختم: "سنسقط نظامكم ونقيم للشعب نظامه الذي يستجيب لمصالحه، وسيكون له دولته الوطنية الديموقراطية المدنية بديلا لدولة المزرعة الطائفية. سنقيم دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، وسنعيد الأموال المنهوبة ونحاسبكم".