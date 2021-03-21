سرقات متنقلة في طرابلس

أقدم مجهولون صباح اليوم على سرقة سيارة نوع مرسيدس بيضاء اللون، في محلة دوار ابو علي -طرابلس، تعود ملكيتها للمواطن "أيمن. م" وهو من بلدة بقرصونا الضنية.في التفاصيل ، ركن "أيمن.م"، سيارته أمام أحد المحال تاركا أخاه و هو من ذوي الاحتياجات الخاصة بداخلها ، ليعود و يتفاجأ عند خروجه بأخاه ملقيا على الأرض بعد تعرضه للضرب.وفي محلة المعرض طريق سبينس تمت عملية سلب لدراجة نارية، تعود لاحد الاشخاص، كما تم سلبه مبلغ مالي، وهاتفه الخليوي ليفر السارقين الى جهه مجهولة.