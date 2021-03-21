لبنان

اشكال وجريح في ديرقوبل

Lebanon 24
21-03-2021 | 15:00
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وقع إشكال بين ابن مفوض داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي، هشام ناصر الدين، وشاب ينتمي الى الديمقراطي اللبناني، في ديرقوبل تطوّر الى إطلاق نار أصيب فيه ناصرالدين في كتفه، وتمّ نقله الى المستشفى. 
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ديرقوبل

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