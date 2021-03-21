اشكال وجريح في ديرقوبل

وقع إشكال بين ابن مفوض داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي، هشام ناصر الدين، وشاب ينتمي الى الديمقراطي اللبناني، في ديرقوبل تطوّر الى إطلاق نار أصيب فيه ناصرالدين في كتفه، وتمّ نقله الى المستشفى.