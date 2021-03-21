لبنان

اعلامية تستفز الحضور بهذه الطريقة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2021 | 15:15
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اثارت احدى الاعلاميات المحسوبات على "التيار الوطني الحر" بلبلة داخل اجتماع عُقد بهدف الحوار بين مجموعة من مناصري الاحزاب والمشاركين في انتفاضة 17 تشرين، الذي نظّمته احدى الجمعيات اللبنانية، حيث استهلّت كلامها بالدفاع عن رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل ما استفزّ مشاعر الحاضرين الذين وجّهوا اليها انتقادا قاسيا محمّلين العهد مسؤولية الانهيار الحاصل في لبنان. 

واتهم البعض الاعلامية بالفوقية والعجرفة والطائفية، مشيرين الى أن هذا الأداء هو نهج متأصل في جميع مناصري "الوطني الحر"، وأبدوا اعتراضاً شديدا على مشاركة نشطاء التيار في أي اجتماع لاحق حرصا على استمرار الحوار بين أهل البلد الواحد بأسلوب غير مستفز.
 
 
 
 
 

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