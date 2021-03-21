وزيرة العدل زارت جورج عبدالله في سجنه

زارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم يوم الجمعة السجين جورج عبدالله لمدة ثلاث ساعات في سجن لانمزان في فرنسا.وكان سبق لنجم أن أثارت ملفه في ايار 2020 في اتصال هاتفي بوزيرة العدل الفرنسية السابقة نيكول بلوبي، علما ان عبدالله يكمل سنته الـ37 سجنا في تشرين الاول المقبل.وكانت عائلة عبدالله قد عبرّت في بيان، عن تقديرها العالي لهذه الزيارة، آملة أن تسفر عن نتائج إيجابية.