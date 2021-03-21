نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 53 حالة إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 17 و18 و19 آذار، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وخمسين (53) حالة إيجابية.وجاء نتائج 17/3/2021 كالتالي:رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 18/3/2021 كالتالي:رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 19/3/2021 كالتالي:رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة:الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة:الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة برلين: شركة ENT رقم 581 (جميعها سلبية)