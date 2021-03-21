لبنان

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 53 حالة إيجابية

Lebanon 24
21-03-2021 | 15:48
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 17 و18 و19 آذار، وأظهرت النتائج وجود ثلاث وخمسين (53) حالة إيجابية.

وجاء نتائج 17/3/2021 كالتالي:
رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)
وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 18/3/2021 كالتالي:
رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة طهران: الشركة الإيرانية رقم 661 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 19/3/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة:الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة:الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)
رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (أربع حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة ENT رقم 581 (جميعها سلبية)
 
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