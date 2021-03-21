لبنان

تحليق معاد في أجواء النبطية وإقليم التفاح

Lebanon 24
21-03-2021 | 16:19
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطيران الحربي المعادي، يحلق منذ الثالثة والثلث من بعد ظهر اليوم، بكثافة في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.
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طيران

اقليم التفاح

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