تحليق معاد في أجواء النبطية وإقليم التفاح

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطيران الحربي المعادي، يحلق منذ الثالثة والثلث من بعد ظهر اليوم، بكثافة في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.