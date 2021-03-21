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لبنان
الراعي يلتقي وفدا من "تجمع الحياد من أجل لبنان"
Lebanon 24
21-03-2021
|
16:40
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي، بعد قداس الاحد في بكركي، وفدا من "تجمع الحياد من أجل لبنان"، الذي اطلعه على المرحلة الاولى من عمله وسلمه وثيقة التجمع التي تلاها امام غبطته المحامي والناشط السياسي رالف طنوس.
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"تجمع الحياد من أجل لبنان"
البطريرك الراعي
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