بعد اشكال دير قوبل.. اتصال بين جنبلاط وارسلان

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:



تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على خلفية الإشكال الذي وقع اليوم في بلدة دير قوبل وأصيب فيه الشاب مكرم ناصر الدين، حيث جرى التأكيد على منع أي تداعيات أو ذيول للحادث وحصره بطابعه الفردي، والركون إلى القضاء، وقد تم تسليم مطلق النار إلى الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت تحقيقاتها.