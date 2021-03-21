لبنان

اشكال واطلاق نار في سوق النحاسين_طرابلس

Lebanon 24
21-03-2021 | 16:49
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وقع اشكال بين عدد من الشبان وبين المدعو "م.ح"، في محلة سوق النحاسين في طرابلس،
 
وفي تفاصيل تطوّر الاشكال ، اقدم الأخير، على اشهار مسدس حربي لمحاولة ابعاد الشبان عنه ولدى محاولة احدهم نزع المسدس من يده، انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ في الهواء، فقام الشبان بضربه واقتياده الى سوق السمك.

وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان، وعلمت على توقيف مطلق النار واقتياده الى التحقيق.
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