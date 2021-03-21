لبنان

عز الدين بحث مع وزير الصحة في زيادة أعداد اللقاحات في قضاء صور

Lebanon 24
21-03-2021 | 17:14
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إتصل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، للبحث في الواقع الصحي في مدينة صور وقرى قضائها.
وطلب عز الدين من الوزير حسن "زيادة عدد اللقاحات اليومية المضادة لفيروس كورونا في مستشفى جبل عامل، لتسريع وتيرة التلقيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين، الأمر الذي يساهم في تحقيق المناعة المجتمعية التي نطمح إليها، بخاصة أنه يحكى عن موجة ثالثة جديدة متحورة للوباء، مما يعني أننا أمام مزيد من إرتفاع أعداد الإصابات والوفيات يوميا".

وشدد على "ضرورة زيادة مراكز التلقيح في مدينة صور، وعدم الاكتفاء بمركز واحد، وهو ما يساعد على زيادة تلقيح أعداد أكبر من المواطنين، فضلا عن إيلاء مستشفيات صور الدعم اللازم لإكمال مهامها في مواجهة فيروس كورونا، خصوصا بعد استعادة الحياة وتيرتها شبه الطبيعية وما يحمله ذلك من أخطار بدأت تظهر عبر عودة معدلات الاصابة الى الارتفاع".

حسن

بدوره أبدى الوزير حسن، تجاوبا لما عرضه عز الدين، وأكد أنه "سيصدر توجيهاته لزيادة أعداد اللقاحات في مدينة صور وقضائها، والذهاب إلى افتتاح مراكز تلقيح في مستشفيات أخرى في أقرب وقت ممكن"، متمنيا على المواطنين "تسجيل أسمائهم على المنصة المخصصة لأخذ اللقاح مع ضرورة التزام الإجراءات الوقائية المطلوبة في مختلف الظروف".
 
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