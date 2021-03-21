لبنان

وزني في حوار اقتصادي عبر "الحرة"

Lebanon 24
21-03-2021 | 17:15
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تستقبل الإعلامية ليال الاختيار غدا الاثنين عند الساعة العاشرة مساء ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" وزير المال غازي وزني للبحث في آخر الأمور الاقتصادية والمالية.
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غازي وزني

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