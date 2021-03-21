وزني في حوار اقتصادي عبر "الحرة"

تستقبل الإعلامية ليال الاختيار غدا الاثنين عند الساعة العاشرة مساء ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" وزير المال غازي وزني للبحث في آخر الأمور الاقتصادية والمالية.