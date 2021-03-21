لبنان

وزيرة الاعلام: لم تصلنا اي رسالة من الحراك وأبوابنا مفتوحة امام الجميع لنقل الحقيقة

Lebanon 24
21-03-2021 | 17:35
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 أصدرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد البيان الآتي: "أعلنت اليوم مجموعات من الحراك الشعبي عبر الإعلام عن توجهها الى وزارة الإعلام لتسليم وزيرة الإعلام رسالة حول مطالبها، ولكن حتى الساعة لم يصلنا أي رسالة".
أضافت: "يهمّنا في هذا السياق التأكيد أن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، وأن منصّات الإعلام العام واكبت هذا الحراك منذ انطلاقته، وهي لن تدّخر جهداً في سبيل نقل المطالب المحقة، أمانة للرسالة التي اؤتمنت عليها ومساهمة منها في إرساء دعائم الحل في أسرع وقت".
وختمت: "إننا إذ نراهن على وعي الحراك الشعبي، نتعهّد أن يظل الإعلام ناطقاً موضوعياً باسم جميع المواطنين،امام الجميع لنقل الحقيقة وكل من يلجأ إليه لنقل الحقيقة".
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