درويش معايداً الأمهات: منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها

سال حبر كثير يصف الأم التي هي ربيع دائم وعطاء لا محدود وتجدد مستمر في حياة كل انسان ، منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها.
تبقى الكلمات عاجزة ان تفيكِ جزء من حقك يا امي.
كل عام وانت وجميع امهات بلدي الصابرات بصحة والف خير .#عيد_الأم
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) March 21, 2021
سال حبر كثير يصف الأم التي هي ربيع دائم وعطاء لا محدود وتجدد مستمر في حياة كل انسان ، منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها.
تبقى الكلمات عاجزة ان تفيكِ جزء من حقك يا امي.
كل عام وانت وجميع امهات بلدي الصابرات بصحة والف خير .#عيد_الأم