لبنان

درويش معايداً الأمهات: منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها

Lebanon 24
21-03-2021 | 17:57
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عايد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش الام في عيدها عبر حسابه على "تويتر" وقال: ‏"سال حبر كثير يصف الأم التي هي ربيع دائم وعطاء لا محدود وتجدد مستمر في حياة كل انسان ، منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها.
تبقى الكلمات عاجزة ان تفيكِ جزء من حقك يا امي.
كل عام وانت وجميع امهات بلدي الصابرات بصحة والف خير".
 
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