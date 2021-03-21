درويش معايداً الأمهات: منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها

عايد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش الام في عيدها عبر حسابه على "تويتر" وقال: ‏"سال حبر كثير يصف الأم التي هي ربيع دائم وعطاء لا محدود وتجدد مستمر في حياة كل انسان ، منك ننظر افضل للحياة مهما كانت ظروفها.تبقى الكلمات عاجزة ان تفيكِ جزء من حقك يا امي.كل عام وانت وجميع امهات بلدي الصابرات بصحة والف خير".