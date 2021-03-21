لبنان

إلى اللبنانيين.. هل سيتكرر سيناريو إقفال البلد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-03-2021 | 18:24
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كشف موقع "ourworldindata" المتخصص في مجال البيانات عن مرتبة لبنان في مجال عملية التطعيم ضدّ فيروس "كورونا" المستجد.
 
وتشير البيانات إلى أنّ لبنان أعطى 1.98 جرعة لكل 100 شخص من السكان، وهو عددٌ ضئيل نسبياً.
 
وفي تعليق على هذه البيانات، قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في اتصال مع "لبنان24" أنّه "حتى الآن، جرى تطعيم ما يقارب 1.8% من إجمالي عدد السكان في لبنان"، موضحاً أنّ "عملية التطعيم ضد كورونا ستزيد وتيرتها مع وصول جرعات إضافية من اللقاحات خلال الأيام المقبلة".
 
وأشار عراجي إلى أن "لبنان ينتظر وصول 56 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر، كما أنه سيتم استقدام 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، ويتوقع أن يصلنا مليون جرعة منه، في حين أنه من المنتظر أيضاً وصول جرعات من اللقاح الصيني سينوفارم". 
 
وعن الإصابات، لفت عراجي إلى أنّ "معدلها ما زال مرتفعاً، وهو الامر الذي يفرض على الناس التقيد بالاجراءات الوقائية أكثر". 
 
ومع هذا، رأى عراجي أنّ خطة إعادة فتح البلد لم تنجح خصوصاً أن الكثير من القطاعات فتحت مع بعضها بعكس ما هو كان مخطط له.
 
وعن سيناريو "إقفال جديد"، قال عراجي لـ"لبنان24": "البلد لا يحتمل إقفالاً جديداً بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فالناس أصبحت مرهقة ومتعبة". 
 
 
 
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