جنبلاط تلقى برقية شكر من الملك السعودي

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، شكره فيها على تعزيته بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.