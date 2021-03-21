لبنان

شابة بعمر الـ14 عاماً جثة في بيت شباب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-03-2021 | 19:04
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وجدت الشابة "م. ح" (14 سنة) جثة هامدة في بلدة بيت شباب بعد ساعات من اختفائها، وقد تبين أنها مصابة بطلق ناري.
 
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
 
 
 
 
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