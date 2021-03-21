شابة بعمر الـ14 عاماً جثة في بيت شباب.. إليكم التفاصيل

وجدت الشابة "م. ح" (14 سنة) جثة هامدة في بلدة بيت شباب بعد ساعات من اختفائها، وقد تبين أنها مصابة بطلق ناري.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها بالحادث.