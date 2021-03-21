"مُباركة" من سعد الحريري عبر "تويتر".. ما القصة؟

غرّد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "مبروك لشبكة الحرية الليبرالية (AhlN)وللأعضاء المؤسسين والأحزاب المشاركة فيها وهنيئاً للرئيس المكلف محمد الغراس ولتيار" المستقبل" ومصطفى علوش الذي كُلّف بنيابة الرئاسة على أمل أن تتقدم الأفكار الليبرالية في كل بقعة من هذا العالم على حساب السياسات الشمولية والإيديولوجية المتحجَرة".