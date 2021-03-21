لبنان

إخماد حريق داخل زورق سياحي في طبرجا

Lebanon 24
21-03-2021 | 19:55
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقاً إندلع مساء اليوم، داخل زورق سياحي مركون في ميناء منتجع سياحي في طبرجا كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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