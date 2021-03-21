إخماد حريق داخل زورق سياحي في طبرجا

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقاً إندلع مساء اليوم، داخل زورق سياحي مركون في ميناء منتجع سياحي في طبرجا كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

