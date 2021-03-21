ملاحقة القاضية عون في أوروبا والولايات المتحدة

بدأ عدد من مكاتب المحاماة الدوليين، وكلاء رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطون صحناوي، بتحضير سلسلة دعاوى قضائية ضد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لملاحقتها امام محاكم فرنسا وسويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة بعدد من" الجرائم التي ارتكبتها وتمعن في ارتكابها عبر محاولة الإساءة لسمعة صحناوي ومصرف SGBL "، وخصوصاً أن صحناوي يملك مصرفاً في الولايات المتحدة وآخر في فرنسا.وينتظر أن يتم استدعاء القاضية عون إلى عدد من المحاكم الأوروبية والأميركية في الدعاوى المذكورة.