إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد لديه، وهذا ما جاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 402.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 113.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1038.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
- حالات وفاة: 2.