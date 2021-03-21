لبنان

مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟

Lebanon 24
21-03-2021 | 21:38
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شهدت منطقة العيرونية منذ ساعات المساء الاولى زحمة سير غير مسبوقة عند نقطة النافعة، وذلك نتيجة اصطفاف السيارات في طوابير بإنتظار بزوغ ساعات الفجر الاولى لاتمام المعاينة الميكانيكة بعد اغلاق طويل للمركز الذي سيعاود افتتاحه لمباشرة العمل به غداً. 
 
 
 
 
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