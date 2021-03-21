لبنان

العثور على مواطن متوفّ في منزله بطرابلس

Lebanon 24
21-03-2021 | 22:13
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عثر على المواطن "ع.ض." متوفياً في منزله في منطقة القبة - طرابلس.
 
وعلى الأثر، توجهت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالأمر.
 
 
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