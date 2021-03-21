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لبنان
في طرابلس.. أطلق النار بسبب خلافات عائلية و"المخابرات" تلاحقه
Lebanon 24
21-03-2021
|
23:01
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أقدم المدعو "م.ز."، مساء اليوم، على اطلاق النار في الهواء في محلة التبانة - طرابلس، وذلك نتيجة خلافات عائلية.
وفيما لاذ مُطلق النار بالفرار، حضرت قوة من مخابرات الجيش إلى المكان وهي تعمل على تعقبته تمهيداً لتوقيفه.
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