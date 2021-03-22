لبنان

مواقف متباينة

Lebanon 24
22-03-2021 | 00:00
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تباينت مواقف المحيطين بمسؤول كبير من مضمون بيان أدلى به الأسبوع الماضي وكان محور سجال في الأوساط السياسية، لخروجه عن بعض الأعراف الدستورية، وفق ما ذكرت أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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