مواقف متباينة

تباينت مواقف المحيطين بمسؤول كبير من مضمون بيان أدلى به الأسبوع الماضي وكان محور سجال في الأوساط السياسية، لخروجه عن بعض الأعراف الدستورية، وفق ما ذكرت أسرار "اللواء".