انتقادات محرجة



يتعرض مسؤول غير مدني لإنتقادات محرجة من مسؤولين وحزبيين كانوا حتى الأمس القريب من الداعمين له، وذلك بعد تحذيره مؤخراً من مخاطر تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية على أمن وإستقرار البلد، وفق أسرار "اللواء".