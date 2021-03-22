فهمي لـ"الأنباء": أستصعب الوصول إلى حكومة قبل التسوية الدولية الجديدة

اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي ان "الخلافات على صعيد الدول العظمى والأزمات الإقليمية، بالإضافة الى العقد السياسية الداخلية الحادة، تحول دون توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلال لقائهما المنتظر في قصر بعبدا الاثنين المقبل، على تشكيل الحكومة".ورأى فهمي ان "الأمر صعب في ان نصل الى حكومة الآن، لكنه لم يستبعد ان يكون الحل من خلال تسوية دولية متوقعة، شئنا ام أبينا، دائما هناك محطات في لبنان، بصمات الدول فيها ظاهرة"، مبدياً تخوفه من فلتان الشارع نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.وقال فهمي في حديث لـ"الأنباء": "ان إعاقة تشكيل الحكومة له أسباب أعمق بكثير مما يبدو، وإذ رحب بدعوة رئيس الجمهورية للرئيس المكلف الى قصر بعبدا"، قال: "الحمد لله شهدنا بسبب ذلك هبوطا للدولار بقيمة 5 آلاف ليرة، معتبرا ان هذا يؤكد ان لعبة الدولار سياسية وليست اقتصادية، لافتا إلى ان أي توافق سياسي وحلحلة بين الدول الكبيرة والإقليمية، تنعكس انفراجا للوضع في لبنان، مؤكدا انه متفائل جدا بخروج لبنان من أزماته المستعصية رغم كل الصعاب والتحديات".