30
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الأزمة الحكومية قد تُراوح مكانها
Lebanon 24
22-03-2021
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة مراوحة أزمة التشكيل في مكانها، برغم المواقف والحملات التي تشنّ من هنا وهناك والتلطّي وراء مطالب وشروط مستحدثة، تزيد من حدة الأزمة القائمة بدلاً من تليين المواقف والتخلي عن المطالب التعجيزية المطروحة.
واستبعدت المصادر عبر "اللواء" حدوث أيّ تقدّم إيجابي ملموس في اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري اليوم في ظل الأجواء السياسية الملبدة ومطالبة البعض بتشكيل حكومة مختلطة من سياسيين واختصاصيين خلافاً لمرتكزات المبادرة الفرنسية، وقالت: "برغم كل محاولات التهويل، فإن الرئيس المكلف لا يزال متمسكاً بتشكيل حكومة مهمّة من الاختصاصيين وخالية من الحزبيين استناداً إلى المبادرة الفرنسية، لأن أي حكومة مستنسخة عن الحكومات السابقة شكلاً ومضموناً ومغايرة لمضمون المبادرة الفرنسية، ستكون شبيهة بحكومة حسان دياب المستقيلة ولن تقنع أحداً أو تستطيع القيام بالمهمات المنوطة بها داخلياً، ولن تحوز على تأييد فرنسا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيرها الفشل. ولذلك يستبعد أن ينجرّ الرئيس المكلف لما يخالف المبادرة الفرنسية ويصر على تشكيل حكومة المهمة التي على أساسها تمت تسميته من الأغلبية النيابية، وهو لن يتراجع عن تشكيل حكومة المهمة المطلوبة، مدعوماً بتأييد شعبي بالداخل ودول عربية وإقليمية ودولية".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
Lebanon 24
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
09:54 | 2021-03-21
21/03/2021 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
12:00 | 2021-03-21
21/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
09:37 | 2021-03-21
21/03/2021 09:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2021-03-22
مَن يريد الحرب الأهلية يا سيدّ؟
08:57 | 2021-03-22
هكذا نعى جنبلاط نوال السعداوي
08:45 | 2021-03-22
جنبلاط يبرر: لا انقلاب ولا تموضع بل...
08:30 | 2021-03-22
لا تفاؤل بالنتائج وهذا هو الحل
08:15 | 2021-03-22
بماذا رد الراعي على نصرالله؟
08:00 | 2021-03-22
قراءة سريعة للوضع الحكومي وفيها الاتي
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
22/03/2021 09:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact