جنبلاط سهّل الملف الحكومي

لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أنه "ليس معروفاً ما سيكون رد الحريري حول فكرة الـ١٨ وزيراً"، مذكرة أن "رئيس الجمهورية يفضل أن تكون عشرينية، وتبقى مسألة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين لا تزالان عالقتين، ويفترض أن تكون هناك أجوبة حولهما".ورأت عبر "اللواء" أنه "إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه".