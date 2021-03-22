لبنان

جنبلاط سهّل الملف الحكومي

Lebanon 24
22-03-2021 | 01:00
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لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أنه "ليس معروفاً ما سيكون رد الحريري حول فكرة الـ١٨ وزيراً"، مذكرة أن "رئيس الجمهورية يفضل أن تكون عشرينية، وتبقى مسألة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين لا تزالان عالقتين، ويفترض أن تكون هناك أجوبة حولهما".

ورأت عبر "اللواء" أنه "إذا كان الجو إيجابياً والأجوبة إيجابية يمكن القول عندها إن الملف انطلق، أما إذا بقي الحريري على موقفه فسيظل يراوح مكانه".
وأكدت أن "الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف في الأجوبة التي يقدمها لرئيس الجمهورية".

واعتبرت المصادر أن "جنبلاط سهّل الملف الحكومي، وأبدى كل تجاوب مع تفضيله التسوية"، لكن المصادر استدركت أن "المهم أن تكون عناصر التسوية قائمة".
المصدر: اللواء
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