كشفت المعلومات المتوافرة من مصادر عليمة، أن "هدف "حزب الله" و"التيار" تطويق الرئيس المكلف لدفعه إلى الاعتذار، لكن هذا الأمر صعب المنال لأن الرئيس الحريري ثابت في موقفه، باعتبار أن أي تساهل في الملف الحكومي، سيعتبر فشلاً مسبقاً للحكومة العتيدة، لا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف".

وأكدت المعلومات لـ "السياسة" الكويتية أن "التغيير في موقف جنبلاط، مرده إلى خوف الأخير على الوضع الأمني، تحديداً ما يتصل بأمن الجبل، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو الأمر الذي يضعه في سلم أولوياته، ما دفعه إلى القبول بتوسيع الحكومة، وزيادة وزير درزي ثان".