لبنان

لا توقّعات بإنفراجة بعد تهديدات نصر الله

Lebanon 24
22-03-2021 | 01:41
A-
A+
Doc-P-805430-637519742710207151.jpg
Doc-P-805430-637519742710207151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي رسم معالم المرحلة المقبلة، والتي زادت العهد تعنتاً وتصلباً في مواقفه من الملف الحكومي، فلا توقعات بانفراجة حكومية وفقاً لمعلومات "السياسة" الكويتية من اللقاء الحاسم الذي سيعقد، اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مع دخول التكليف شهره السادس، بعدما بدا واضحاً أن "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر" ليسا في وارد الاستجابة لشروط الحريري تشكيل حكومة اختصاصيين، في وقت يستشف من المواقف التي أعلنها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنه بات مؤيداً لتوسيع التشكيلة الحكومية إلى عشرين وزيراً، في سياق مطالبته بضرورة حصول تسوية تنقذ البلد من الانهيار، ما يعني بقاء الحريري وحيداً في مواجهة بقية الأطراف، في وقت لا يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيبقى متمسكاً بحكومة الـ 18، طالما أن حليفه في الثنائي الشيعي تخلّى عنها.
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:00 | 2021-03-22
08:57 | 2021-03-22
08:45 | 2021-03-22
08:30 | 2021-03-22
08:15 | 2021-03-22
08:00 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website