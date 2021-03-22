لا توقّعات بإنفراجة بعد تهديدات نصر الله

بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي رسم معالم المرحلة المقبلة، والتي زادت العهد تعنتاً وتصلباً في مواقفه من الملف الحكومي، فلا توقعات بانفراجة حكومية وفقاً لمعلومات "السياسة" الكويتية من اللقاء الحاسم الذي سيعقد، اليوم، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مع دخول التكليف شهره السادس، بعدما بدا واضحاً أن "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر" ليسا في وارد الاستجابة لشروط الحريري تشكيل حكومة اختصاصيين، في وقت يستشف من المواقف التي أعلنها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، أنه بات مؤيداً لتوسيع التشكيلة الحكومية إلى عشرين وزيراً، في سياق مطالبته بضرورة حصول تسوية تنقذ البلد من الانهيار، ما يعني بقاء الحريري وحيداً في مواجهة بقية الأطراف، في وقت لا يبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيبقى متمسكاً بحكومة الـ 18، طالما أن حليفه في الثنائي الشيعي تخلّى عنها.